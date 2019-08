Turcia: Erdogan a pus piatra de temelie a unei biserici siriace la Istanbul

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a pus sambata piatra de temelie, la Istanbul, a unei biserici siriace, primul edificiu de cult crestin construit in istoria moderna a Turciei, relateaza AFP. Biserica, situat in cartierul de periferie Yesilkoy, este destinata comunitatii antice crestine siriace, care face parte din Biserica Orientala. Siriacii se roaga in aramaica, o limba veche care ar fi fost cea vorbita de Iisus. "Este datoria republicii turce sa satisfaca nevoile de spatiu ale comunitatii siriace pentru a-si practica religia. Siriacii sunt copii antici ai aceste regiuni", a declarat Erdogan…