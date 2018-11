Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca Arabia Saudita poarta responsabilitatea de a afla ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie, relateaza marti Reuters. Potrivit agentiei de…

- Unsprezece persoane, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au ajuns la Istanbul la 11 octombrie, la noua zile dupa disparitia editorialistului, a scris acest ziar proguvernamental, citand "surse de incredere". Jamal Khashoggi a fost ucis in interiorul consulatului saudit de la…

- Turcia a pledat luni pentru finalizarea "cat mai repede posibil" a anchetei asupra uciderii, la inceputul lui octombrie, a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul general al Arabiei Saudite se afla la Istanbul pentru a se intalni cu omologul sau turc, informeaza AFP, informeaza…

- Salah Khashoggi, fiul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in Consulatul saudit de la Istanbul, a parasit Arabia Saudita impreuna cu familia sa, in urma ridicarii interdictiei de calatorie care-i era impusa, a anuntat joi Human Rights Watch (HRW). "Salah si familia sa…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- O delegatie din Arabia Saudita a sosit vineri in Turcia pentru ancheta referitoare la disparitia jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, transmit dpa si Reuters preluate de Agerpres. Joi, purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, a declarat ca Ankara a acceptat o propunere…