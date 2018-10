Dezvaluirile publicatiei pro-guvernamentale Sabah, care nu au putut fi verificate imediat, au aparut dupa ce o delegatie din Arabia Saudita a sosit in Turcia pentru o investigatie comuna privind disparitia jurnalistului, pe data de 2 octombrie, dupa ce a intrat in cladirea Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul.

"Momentele in care Khashoggi a fost interogat, torturat si ucis au fost inregistrate in memoria ceasului Apple", scrie ziarul, adaugand ca ceasul s-a sincronizat cu iPhone-ul acestuia, pe care logodnica jurnalistului il avea in afara consulatului.

Doi oficiali turci…