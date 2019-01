Stiri pe aceeasi tema

- Turcia discuta cu Organizatia Natiunilor Unite pentru o posibila ancheta internationala privind asasinarea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat marti ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, relateaza AFP. ''In acest sens, am discutat cu secretarul general al ONU…

- Ankara este gata sa predea cazul cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la o instanța internaționala, daca este necesar, a declarat luni ministrul justiției din Turcia, Abdulhamit Gul. "Am intreprins masuri tehnic...

- Jurnalistul a fost audiat miercuri la Parchetul de pe langa Curtea de Apel, iar procurorii au decis sa nu il retina. Publicatia "Zaman Romania" sustine ca autoritatile turce au emis un mandat de extradare pe numele lui Kamil Demirkaya la ordinul presedintelui Turciei, Recep Erdogan. Jurnalistul este…

- Douazeci si opt de persoane, printre care predicatorul Fetullah Gulen, au fost incriminate de un procuror turc pentru asasinarea, in decembrie 2016, a ambasadorului Rusiei la Ankara, potrivit actului de acuzare dezvaluit vineri de agentia de presa Anadolu, preluata de AFP.Ambasadorul Andrei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca extradarea clericului Fethullah Gulen, un adversar al liderului turc Recep Tayyip Erdogan, 'nu este examinata', transmit dpa si Reuters, conform agerpres.ro. Guvernul turc il acuza pe Gulen, un influent cleric musulman care traieste in…

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Procesul pastorului american Andrew Brunson, a carui soarta se afla in centrul unei grave crize diplomatice intre Washington si Ankara, se reia vineri in provincia Izmir, pe fondul asteptarilor SUA de a obtine eliberarea acuzatului, transmite dpa preluata de Agerpres. Brunson risca 35 de ani…