- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Sapte protestatari palestinieni au fost impuscati mortal, iar sute au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, relateaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Mii de palestinieni s-au ciocnit cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze mai multe saptamani, informeaza realitatea.net. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au ...

- Cinci palestinieni au fost ucisi si alti 170 au fost raniti de tiruri ale militarilor israelieni in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri intre armata israeliana si manifestanti palestinieni la frontiera, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza AFP si dpa. Cel de-al cincilea palestinian ucis…

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat duminica dimineata pozitii ale combatantilor Hamas in Fasia Gaza, dupa ce mai multi palestinieni au trecut ilegal frontiera si a dat foc unui vehicul al...

- Turcia a denuntat marti ca fiind "partinitor" si "inacceptabil" raportul publicat de Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului care acuza Ankara de incalcari "grave" ale drepturilor a sute de mii de persoane in urma prelungirii starii de urgenta instituita dupa puciul esuat din iulie 2016,…

- Suspectul, pe nume Romain Franck, a fost arestat in cadrul unei anchete asupra a ceea ce serviciul de securitate interna israelian Shin Bet a descris ca fiind o o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania. Arestat in urma cu cateva saptamani, cetateanul…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru 'terorism' in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind confirmata si de Ministerul german…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care apartin dispozitivului militar iranian in Siria', se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana. Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel si unul…

- Turcia a eliberat inca un detinut politic cu cetatenie germana, a anuntat vineri Ministerul de Externe german, fara a preciza identitatea persoanei in cauza, transmite dpa. Potrivit unor surse citate de agentia de presa germana, detinutul a fost eliberat marti, dar el nu poate parasi teritoriul Turciei…

- Olanda si-a retras ambasadorul din Turcia si a comunicat ca niciun ambasador turc nou nu va fi acceptat la Haga, conform informatiilor provenite de la Ministerul de Externe olandez, scrie Politico.

- Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat ca va discuta cu Papa Francisc despre situatia din Orientul Mijlociu si despre Ierusalim in mod deosebit. Atat Erdogan, cat si Papa Francisc sunt impotriva deciziei pre;edintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, o…

- Ministerul olandez de Externe și-a retras oficial ambasadorul in Turcia dupa ce diplomatul a fost interzis in țara in urma unui litigiu care a inceput in martie 2017. Guvernul olandez a decis sa retraga oficial ambasadorul olandez la Ankara, care nu a avut acces in Turcia din martie 2017", menționeaza…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a precizat, vineri, ca exercitiile militare efectuate în ultima perioada de trupele ruse din Transnistria reprezinta „provocari” si o amenintare la adresa integritatii teritoriale a Republicii Moldova. Ministerul de Externe al…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Kurzii din Siria au cerut joi Berlinului sa impiedice Turcia sa foloseasca tancuri germane in cadrul ofensivei de la Afrin, informeaza DPA. "Turcia a folosit tancuri germane pentru bombardarea la intamplare a civililor si pentru a distruge sate intregi in Afrin", a declarat Suleiman Jafaar,…

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil,…

- Seful diplomatiei de la Berlin a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP, citat de News.ro . ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute,…

- Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG). Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele…

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul turc de externe i-a convocat pe ambasadorii Rusiei și Iranului pentru a exprima ingrijorarea Turciei cu privire la continuarea operațiunilor militare ale armatei siriene in provincia Idlib, controlata de opoziție, scrie Hurriyet Daily News. Potrivit unor surse diplomatice, Ministerul de Externe…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, transmite News.ro. Prin aceasta hotarire, pronuntata miercuri, „tribunalul american s-a amestecat in afacerile…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Ministerul de Externe al Turciei a condamnat sambata decizia unei instanțe din Grecia de a acorda azil politic copilotului unui elicopter al armatei turce, care a fugit din Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut.