Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a criticat vehement, sambata, 24 noiembrie, punerea in functiune de catre Statele Unite a unor posturi de observatie in nordul Siriei, care sa impiedice orice altercatie intre armata turca si combatantii kurzi sustinuti de Washington. „Sunt de parere ca aceste masuri vor complica si mai mult…

- Presedintii Rusiei si Turciei au celebrat ieri, in Turcia, depasirea unei etape-cheie in construirea strategicului gazoduct care leaga cele doua tari via Marea Neagra si ilustreaza apropierea Ankarei de Moscova. In cursul unei ceremonii cu mare pompa la Istanbul, cei doi sefi de stat au asistat, via…

- Statele Unite au anuntat marti ca ofera recompense pentru informatii privind trei membri de rang inalt ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formatiune scoasa in afara legii si care desfasoara de mai multe decenii o insurgenta armata impotriva statului turc, transmite Reuters. Masura ar putea…

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA preluata de Agerpres. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile…

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile de Aparare a Poporului…

- 'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie pentru ca Ungaria sa nu fie periclitata in niciun fel din cauza migratiei terestre', a afirmat Orban, in conferinta de presa comuna de la finalul discutiilor. Prim-ministrul ungar a subliniat ca este in interesul tarii sale ca Turcia sa…

- Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii parlamentare, Erdogan a estimat ca SUA si-au pierdut credibilitatea angajand razboaie pe plan global. Ankara si Washingtonul se afla intr-o disputa diplomatica in legatura cu procesul in Turcia al pastorului american Andrew Brunson. Referindu-se…

- Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au ajuns la un acord cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei ”zone demilitarizate” sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, din Siria, anunța agențiile internaționale de presa. Preșdintele rus a anunțat dupa o intalnire…