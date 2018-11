Turcia a criticat vehement, sambata, punerea in functiune de catre SUA a unor posturi de observatie in nordul Siriei, menite sa impiedice orice altercatie intre armata turca si combatantii kurzi sustinuti de Washington, informeaza AFP.



"Sunt de parere ca aceste masuri vor complica si mai mult o situatie deja foarte complicata", a declarat ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, potrivit agentiei de presa Anadolu. "Am exprimat nemultumirea noastra omologilor americani in mai multe randuri", a spus Akar, adaugand ca a avut recent o discutie pe marginea acestui subiect cu seful Statului…