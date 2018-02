Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind "in acest moment atacuri cu clor" in Siria, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat sambata asigurari omologului sau francez, Emmanuel Macron, in privinta operatiunilor armatei turce in Siria, subliniind ca acestea vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara "nu ravneste teritoriul unei alte tari", transmite AFP, conform…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- In total, 790 de membri ai Partidului uniunii democratice kurde (PYD), ai Unitatilor de aparare a poporului (YPG) si ai gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucisi de la inceperea, pe 20 ianuarie, a operatiunii militare a Ankarei in districtul sirian Afrin, a indicat joi armata turca, citata de agentia…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem…

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- Turcia va ”curata” intreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicand ca operatiunea militara dusa impotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi extinsa, relateaza agentia Anadolu.

- Guvernul Turciei a anuntat, joi, ca nu renunta la operatiunea militara din provincia siriana Afrin pentru inlaturarea militantilor gruparii kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG), desi risca o confruntare cu fortele americane si cele ale guvernului sirian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Operatiunea ”Ramura de maslin” declansata de Turcia impotriva kurzilor sirieni si complicitatea rusa in aceasta noua varsare de sange da masura percepției despre lume pe care o au liderii celor doua tari. Iar ei dupa toate aparentele inca traiesc in era Jurassic Park, in care pradatorii mari mananca…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat, duminica, faptul ca operatiunea militara din provincia siriana Afrin va fi incheiata "in foarte scurt timp", relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Fortele militare terestre din Turcia au invadat regiunea controlata de militia kurda Afrin din Siria. Atacul are loc in cursul noii ofensive "Operation Olive Branch", relateaza Welt.de, citand agentia de presa DHA si postul de televiziune NTV. Premierul turc, Binali Yildirim, a declarat ca armata a…

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc...

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Grupul insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG) a transmis ca armata turca a lansat aproximativ 70 de obuze de artilerie spre localitati kurde din regiunea Afrin. Administratia Recep Tayyip Erdogan a confirmat inceperea operatiunii militare asupra regiunii siriene Afrin. "Operatiunea…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca noua sefa a diplomatiei austriece, Karin Kneissl, doreste normalizarea relatiilor tensionate dintre cele doua tari, dupa o serie de dispute din ultimul an, relateaza joi agentia DPA. Karin Kneissl, care a fost nominalizata pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, informeaza agentia de presa…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul de externe al Armeniei, Eduard Nalbandian, a vorbit despre relatiile dintre Turcia si Armenia si a anuntat ca protocoalele de normalizare a relatiilor semnate in octombrie 2009 de ministrii de externe ai celor doua tari vor fi anulate, potrivit Rador.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer Celik, a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu manifesta aceeasi solidaritate cu Turcia în lupta împotriva organizatiilor teroriste FETO si PKK, asa cum se întâmpla în cazul Stat Islamic, relateaza site-ul agentiei Anadolu.…

- Turcia si Uniunea Europeana vor aprofunda cooperarea in sfera contraterorismului pentru a combate ascensiunea curentelor teroriste, au anuntat, miercuri, oficialii Uniunii Europene si ai Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Oficiali ai Turciei si ai Uniunii Europene au avut marti…

- Nurettin Canikli, ministrul de Aparare de la Ankara, a declarat, miercuri, ca Rusia va livra catre Turcia, incepind cu anul 2019, doua sisteme de aparare antiaeriana S-400, existind posibilitatea de a achizitiona inca un sistem de acest tip, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Ministrul turc al Apararii…

- Un cutremur resimtit duminica seara pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, s-a soldat cu peste 130 de morti in Kurdistanul irakian si in Iran, informeaza agentiile internationale de presa. UPADTE Bilantul victimelor a fost revizuit dramatic, sunt cel putin 328 de morti si peste…