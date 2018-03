Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 36 au fost ranite in estul Turciei intr-un accident rutier in care a fost implicat un microbuz care transporta migranti ilegali: pakistanezi, afgani si iranieni, a relatat agentia de presa Anadolu, citata de AFP. Accidentul a avut loc joi seara…

- Procurori turci au emis joi mandate de arestare pentru 70 de soldati in legatura cu organizarea tentativei de lovitura de stat in iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters. Toti cei 70 sunt soldati activi. Ofiteri de politie au efectuat in acest caz raiduri la adrese din 38 de…

- Turcia nu va lua masuri impotriva Rusiei, careia Marea Britanie ii atribuie responsabilitatea pentru otravirea pe teritoriul sau a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, 'pe baza unei acuzatii', a declarat presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat miercuri de presa turca,…

- Palatul Controceni si Palatul Victoria au fost iluminate, luni seara, in mov, Administratia Prezidentiala si Guvernul marcand, astfel, Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscuta sub denumirea de ‪”Purple Day”. Potrivit statisticilor, unul din o suta de oameni sufera, la nivel mondial,…

- Administratia Prezidentiala continua demersul inceput anul trecut, alaturandu-se campaniei internationale de constientizare si sensibilizare asupra epilepsiei, prin iluminarea in mov a Palatului Cotroceni, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. In semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta…

- Orasul Tell Rifaat este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva kurzilor din nordul Siriei, a declarat duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care Turcia a preluat controlul asupra Afrinului, informeaza site-ul agentiei Anadolu.

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda reuniunii se afla o serie de subiecte din domeniul economic, recentele masurile luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea…

- Politia turca a arestat la Ankara patru barbati in al caror automobil a fost gasita o cantitate de californiu, un element chimic radioactiv, au relatat luni postul NTV si agentia Anadolu, preluate de dpa. Californiu, un element radioactiv sintetic, este produs in laboratoare si reactoare nucleare si…

- Igor Dodon anunta ca va crea un front national impotriva unirii, daca in perioada 25 - 27 martie, atunci cand la Chisinau este planificata o Mare Adunare a unionistilor, situatia va iesi de sub control. Potrivit presedintelui, scopul acestui front este de „a oferi o platforma de rezistenta tuturor cetatenilor…

- Wilfried Moke, fostul jucator de la FCSB, a marcat primul sau gol pentru Konyaspor chiar in meciul de foc de pe terenul lui Galatasaray. Mijlocașul de 30 de ani a reușit sa trimita cu capul in poarta centrarea perfecta venita din gheata lui Sen, in minutul 2. Vezi VIDEO cu golul lui Moke! Pana la pauza,…

- "Cred ca astazi, de aici, noi, cu totii, trebuie sa plecam mult mai inflacarati si sa spunem doua lucruri extrem de raspicat: PSD-ALDE chiar trebuie sa paraseasca guvernarea pana cand raul pe care il fac Romaniei nu este ireversibil si, doi, PNL trebuie sa ajunga la guvernare si depune si in aceasta…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA. Cei doi erau inchisi din 2016, potrivit Agerpres .

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de detentie, conform agentiei oficiale de presa Anadolu, citata de AFP.

- Saleh Muslim, fost copresedinte al Partidului Uniunii Democratice (PYD), 'a fost arestat (sambata) seara in capitala ceha', anunta intr-un comunicat coalitia TEV-DEM, care reuneste partide politice kurde siriene, printre care PYD, arabe si siriace.Coalitia denunta 'politicile ostile' ale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- 'Tribunalele vor decide in ce priveste punerea in aplicare si durata castrarii chimice pentru suprimarea sau reducerea dorintei. Vom repune aceasta in discutie peste cateva zile', a afirmat Gul. Declaratia ministrului justitiei survine pe fondul indignarii declansate in Turcia de agresarea unui copil…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Forte aeriene americane si-au extins atacurile impotriva talibanilor in Afganistan cu o serie de lovituri de precizie in partea de nord-est a tarii, a anuntat marti armata SUA, relateaza dpa. Fortele americane au lovit o baza de antrenament a talibanilor in nord-estul Afganistanului si…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 30.01.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului CRISTIAN FLAVIUS FLORIN, in varsta de 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 30.01.2018, procurorul de caz a formulat propunere…

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de "propaganda terorista" pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP.

- Turcia va ”curata” intreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicand ca operatiunea militara dusa impotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi extinsa, relateaza agentia Anadolu.

- Politiștii din Germania au dispus sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria. Se pare ca masura a fost luata din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Militari turci au intrat duminica în regiunea Afrin, în nordul Siriei, în a doua zi a unei vaste ofensive împotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Activitatea Biroului Vamal de Interior Maramures cumulat cu Biroul Vamal Sighetu Marmatiei a fost realizata in special din comertul cu state terte, potrivit Prefecturii Maramures. Actiunile specifice strict domeniului vamal au vizat efectuarea a 28 de controale la persoane juridice, peste 1400 controale…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Iranul "se confrunta cu o manipulare foarte grava", intrucat "anumite puteri globale" au intervenit in problemele economice si sociale ale tarii, a declarat marti purtatorul de cuvant al formatiunii de guvernamant din Turcia, Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP), relateaza site-ul agentiei Anadolu.