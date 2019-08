Turcia: Creşterea turismului a accelerat în trimestrul doi din 2019 De asemenea, veniturile din turism au inregistrat un avans anual de 13% in perioada aprilie-iunie 2019, la opt miliarde de dolari, dupa o expansiune de 4,6% in primele trei luni ale anului, la 4,63 miliarde de dolari. Cheltuielile medii per turist au scazut cu 1,7% in trimestrul doi din 2019, la 625 dolari, a informat TurkStat. Turcia incearca sa-si majoreze veniturile din turism, pentru a compensa declinul activitatii economice, provocat de deprecierea semnificativa a lirei turcesti. In semestrul doi din 2018, economia s-a contractat, inainte de o usoara crestere in primul trimestru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

