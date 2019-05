Turcia continuă să importe petrol iranian "Diversificarea surselor noastre de importuri de petrol nu este considerata posibila pe termen scurt", a declarat oficialul turc intr-o conferinta de presa la Ankara, potrivit agentiei de stiri Anadolu.



Prin urmare, Mevlut Cavusoglu a cerut SUA sa isi "revizuiasca decizia" de a impune sanctiuni tarilor care continua sa faca comert cu Iranul, calificand aceasta decizie drept "o masura unilaterala, care are efecte negative asupra tuturor", potrivit Agerpres.



Washingtonul a anuntat sanctiunile in noiembrie anul trecut, dar a acordat Turciei si altor sapte tari o scutire de sase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

