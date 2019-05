Turcia si SUA - doua tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice - sunt in dezacord asupra deciziei Ankarei de a achizitiona sisteme rusesti S-400s, care nu pot fi integrate in sistemele NATO. Washingtonul apreciaza ca aceasta decizie pune in pericol rolul Ankarei in consortiul implicat in productia de avioane de lupta F-35 de catre Lockheed Martin. Intr-o intalnire cu presa marti seara, ministrul apararii turc a spus ca Ankara se achita de responsabilitati in cadrul proiectului F-35 si se asteapta ca programul sa continue asa cum era prevazut. Hulusi Akara a afirmat ca discutii in acest sens cu…