Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul pentru securitate naționala al Statelor Unite, a declarat ca retragerea trupelor americane din Siria este condiționata de faptul ca Turcia sa ofere asigurari ca nu va ataca forțele kurde din regiune, scrie Euronews .

- Turcia nu considera ca este necesar sa ramana in Manbij odata ce "organizațiile teroriste" vor parasi regiunea, a declarat vineri președintele turc Tayyip Erdogan, la cateva ore dupa ce armata siriana a anunțat ca miliția kurda a cerut guvernului sa preia controlul orașului, relateaza Reuters, potrivit…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca urmeaza sa efectueze vizite oficiale in Turcia și in Israel luna viitoare, in contextul in care Statele Unite vor incepe retragerea trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agenției Anadolu, citat…

- Dupa anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea trupelor americane din Siria, Turcia i-a transmis Frantei ca „nu va fi benefic“ sa-i apere pe combatantii kurzi din Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), relateaza Le Parisien.

- Fortele armate turcesti si americane au inceput joi actiunile de patrulare comuna la Manbij, un oras din nordul Siriei dominat de catre o militie kurda, considerata ''terorista'' de catre Turcia, insa aliata de catre SUA, relateaza AFP. ''Patrularea comuna de catre fortele armate…

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA preluata de Agerpres. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile…

