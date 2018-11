Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul nu ar fi putut fi comisa fara instructiuni 'de la nivel inalt' de la Riad, a apreciat miercuri purtatorul de cuvant al Partidului Justitie si Adevar (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia, relateaza…

- Cinci angajati turci ai consulatului Arabiei Saudite din Istanbul au dat luni declaratii ca martori in ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a transmis postul turc de televiziune NTV, potrivit Reuters. Douazeci de angajati ai consulatului, inclusiv soferul consulului, au dat…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters.

- Autoritațile din Turcia au parasit joi consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, dupa o serie de percheziții in interiorul cladirii și al vehiculelor oficiale, in cadrul anchetei privind moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini sauditi…

