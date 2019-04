Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca diferenta de voturi dintre principalii doi candidati la alegerile pentru primaria Istanbulului a fost prea mica pentru ca opozitia sa revendice victoria, in contextul in care partidul sau incearca sa obtina o renumarare totala, relateaza Reuters,…

- Inaltul Consiliu Electoral (YSK) din Turcia va renumara voturile in opt districte din Istanbul ca urmare a unor contestatii, a declarat miercuri directorul YSK, Sadi Guven, dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a contestat rezultatele alegerilor locale,…

- Inaltul Consiliu Electoral din Turcia a decis miercuri in favoarea unei renumarari a voturilor in 8 dintre cele 39 de districte din Istanbul, in conditiile in care candidatul principalului partid de opozitie a obtinut victoria la foarte mica distanta de candidatul puterii. Partidul AK al presedintelui…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, a anuntat luni ca va contesta rezultatele alegerilor locale la Ankara, unde candidatul opozitiei se situa pe primul loc, potrivit rezultatelor provizorii, transmite Reuters. Candidatii AKP, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

- Atentatul comis de un extremist de dreapta împotriva a doua moschei din Noua Zeelanda face parte dintr-o "operatiune" mai larga vizând Turcia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu este un act izolat, este ceva…

- Premierul grec Alexis Tsipras a efectuat miercuri o vizita simbolica la catedrala Sfanta Sofia din Istanbul in cadrul unei vizite ce are ca obiectiv imbunatatirea relatiilor cu Turcia, tensionate de disputele teritoriale, cele asupra resurselor de energie si de problema Ciprului, relateaza Reuters…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca Ankara intentioneaza sa instaureze zone de securitate in nordul Siriei pentru ca cei aproximativ patru milioane de refugiati sirieni aflati in Turcia sa poata sa se intoarca acasa, relateaza agentia Reuters. Exprimandu-se la Istanbul,…