Mai multe zeci de persoane s-au adunat vineri la Istanbul pentru o rugaciune funerara simbolica in memoria jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat luna trecuta la consulatul tarii sale si al carui corp nu a fost inca gasit, relateaza AFP. In fata unui spatiu gol rezervat in mod traditional pentru sicriu in fata moscheii Fatih, prietenii lui Jamal Khashoggi au pronuntat o rugaciune pentru cel absent, un ritual prevazut in islam pentru mortii al caror corp a fost distrus sau nu a fost gasit. Khashoggi, un editorialist critic la adresa regimului saudit, in special la adresa printului mostenitor…