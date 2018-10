Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmarește personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Erdogan a declarat pentru reporteri ca autoritațile…

- Autoritatile turce cred ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic proeminent al liderilor de la Riad, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, a fost ucis in incinta consulatului, au declarat doi oficiali turci anonimi, potrivit agentiei Reuters.

- Un ploiestean a disparut fara urma din Palatul Topkapi din Istanbul, de patru zile, iar familia il cauta disperata. Barbatul se afla intr-o excursie, care trebuia sa se incheie astazi, alaturi de soția sa și fiica lor, dar nimeni nu mai știe nimic de el. Salvatore Popescu are 51 de ani și este din Ploiești,…

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.