- Dupa anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea trupelor americane din Siria, Turcia i-a transmis Frantei ca „nu va fi benefic“ sa-i apere pe combatantii kurzi din Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), relateaza Le Parisien.

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Turcia va lansa o noua operațiune impotriva militiei kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) din Siria "in urmatoarele cateva zile", a informat miercuri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul postului BBC, conform Mediafax.

- In nordul Siriei a cazut un proiectil a cazut pe casa lui Chimo Osman si de atunci copiii lui nu mai merg la scoala. La cativa metri de granita turca, satele din comunitatea kurda se tem de o noua ofensiva a Ankarei relateaza Liberation citat de Rador.

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA preluata de Agerpres. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile…