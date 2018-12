Stiri pe aceeasi tema

- "Ne exprimam solidaritatea cu jurnalistul turc Kamil Demirkaya caruia i s-a cerut extradarea de catre președintele Recep Tayyip Erdogan pentru simplul motiv ca și-a facut datoria de jurnalist. Nu vom accepta incalcarea drepturilor omului și a dreptului la libera exprimare caștigate cu sange in decembrie…

- Jurnalistulul turc Kamil Demirkaya, acuzat in tara sa de terorism, va trebui sa revina in fata instantei de la Curtea de Apel pe 14 decembrie. Magistratii au decis amanarea sedintei in care se va lua in discutie cererea de extradare formulata de autoritatile de la Ankara, pentru a-i da posibilitatea…

- „Nu suntem pasalac turcesc, ci buni prieteni si parteneri egali ai Turciei. Autoritatile din Turcia au cerut extradarea ziaristului Kamil Demirkaya pentru opiniile criticele exprimate prin presa, la adresa puterii de la Ankara. In mod cert, acesta nu va avea parte de un proces corect in Turcia, nu-i…

- USR cere autoritatilor romane sa opreasca actiunile de extradare in Turcia a ziaristului Kamil Demirkaya care lucreaza la publicatia Zaman Romania. USR considera ca o asemenea actiune este de natura sa puna in pericol viata lui Kamil Demirkaya si ca extradarea sa ar constitui un semnal ca autoritatile…

- USR cere autoritaților romane sa opreasca acțiunile de extradare in Turcia a ziaristului Kamil Demirkaya care lucreaza la publicația Zaman Romania, spunand ca extradarea acestuia ar fi un semnal ca autoritațile de la București au abdicat de la apararea unor drepturi fundamentale.

- Un jurnalist turc rezident in Romania a fost ridicat de la locuinta sa din Bucuresti in baza unui mandat de arestare emis de Turcia. El este acuzat ca face parte din miscarea Gulen, pe care Turcia o trateaza ca organizatie terorista.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania sa achite daune pentru victime ale Revolutiei din decembrie 1989, din cauza intarzierii anchetei in dosar. Decizia CEDO este raspunsul la o actiune judiciara initiata de 23 de persoane impotriva Romaniei. Reclamantii ori rude…

- "Ce ne facem daca cistiga si Dragnea la CEDO? Poate tot ce i-a lipsit pina acum a fost un avocat bun, si care sa priceapa cum functioneaza CEDO. Ca si la Gutau, nu o fi nevinovat pe fond, dar maniera in care se duc procesele contra lor e tipica pentru lumea post-sovietica si nu pentru statul de drept…