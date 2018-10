Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greșeala uriașa și grava" și a reiterat ca prințul moștenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax. Afirmațiile…

- Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters. 'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…

- Dezvaluirile publicatiei pro-guvernamentale Sabah, care nu au putut fi verificate imediat, au aparut dupa ce o delegatie din Arabia Saudita a sosit in Turcia pentru o investigatie comuna privind disparitia jurnalistului, pe data de 2 octombrie, dupa ce a intrat in cladirea Consulatului Arabiei Saudite…

- Ministrul sustine ca acuzatiile privind uciderea lui Khashoggi sunt "minciuni" care vizeaza Guvernul saudit, informeaza Reuters care citeaza agentia oficiala de presa. O delegatie din Arabia Saudita a ajuns, vineri, in Turcia ca parte a investigatiei comune privind disparitia jurnalistului saudit Jamal…

- O delegatie din Arabia Saudita a sosit vineri in Turcia pentru ancheta referitoare la disparitia jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, transmit dpa si Reuters preluate de Agerpres. Joi, purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, a declarat ca Ankara a acceptat o propunere…