- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Seful diplomatiei turce a afirmat joi ca exista in continuare 'intrebari' la care Riadul trebuie sa raspunda in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, in special identitatea comanditarilor si unde se afla corpul jurnalistului ucis, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…