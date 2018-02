Turcia: Cel puţin zece persoane date dispărute, inclusiv copii, în urma naufragiului unei ambarcaţiuni Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP.



Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.



Potrivit agentiei de presa turce, cel putin 10 persoane, printre

