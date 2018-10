Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc duminica, in vestul Turcia, in provincia Izmir. Cel puțin 19 oameni, cu toții migranți, au murit in urma rasturnarii unui camion, intr-un canal de irigație, anunța agenția Anadolu.

- Accident șocant in Arad! Un sofer de TIR a murit strivit in cabina, joi seara 927 septembrie) intr-un accident socant pe A1, la Ceala. Camionul s-a rasturnat, iar barbatul a ramas prins intre fiare. Un TIR inmatriculat in Turcia s-a rasturnat peste parapeții desparțitori, pe A1. Camionaul transporta…

- Cel putin opt imigranti, dintre care sase copii, au murit asfixiati in timp ce calatoreau ascunsi intr-un camion frigorific in orasul Zavara, din vestul extrem al Libiei, a anuntat Directia de Securitate din orasul respectiv, informeaza El Mundo.