Turcia: Bancile ajuta companiile care se confrunta cu dificultati din cauza imprumuturilor in valuta

- Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși de la Sibiu marcheaza inceputul toamnei anului 2018, fiind un eveniment cu caracter național și internațional, care reunește in frumoasa cetate transilvana un numar de peste 3000 de tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 35 de ani. Intalnirea Internaționala…

- Agentia de rating DBRS estimeaza ca bancile europene cu cea mai mare expunere pe Turcia nu ar trebui sa aiba probleme deosebite in a gestiona criza provocata de prabusire lirei turcesti, transmite Reuters. DBRS susţine că băncile europene cele mai expuse pe Turcia, fie prin intermediul…

- Moneda Turciei s-a stabilizat marti, dupa deprecierea semnificativa din ultimele zile, care a afectat si alte economii emergente, informeaza Financial Times (FT), preluat de Agerpres. În tranzacţiile de la Londra, moneda turcească s-a apreciat marţi dimineaţă cu 6%, la…

- Lira turceasca a atins, vineri un nou minim instoric fața de dolar, pe fondul conflictului diplomatic dintre Washington și Ankara. Deprecierea lirei turceşti a continuat şi vineri, pe fondul sporirii temerilor noii agenţii de supervizare bancară (SSM) din cadrul BCE privind expunerea…

- Acesta a mai declarat, pentru News.ro, ca Grecia, Turcia, Italia si Spania sunt cele mai cautate destinatii de vacanta de catre turistii romani. "Japonezii vin la timp, sunt mereu respectuosi, nu lasa o scama dupa ei in autocar sau la hotel. De exemplu, dupa ce fumeaza, aduna mucurile de tigara intr-o…

- Doi tineri din Romania au renunțat la joburi și au plecat in aventura vieții lor. Iulian Lupu, cunoscut in lumea virtuala sub numele de Mr. Travel, impreuna cu iubita lui, Ioana, au vizitat 30 de țari pana la varsta de 30 de ani. Povestea lor incepe de la un vis comun și curajul de a renunța la tot…

- Lira turceasca s-a apreciat semnificativ luni, dupa ce autoritatile electorale au anuntat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, transmite MarketWatch, preluat de Agerpres. Noul sistem politic de la Ankara, adoptat anul trecut după…