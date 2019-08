Stiri pe aceeasi tema

- Turcia trimite intariri in Siria, dupa ce regimul lui Bashar al-Assad intra pentru prima oara din 2014 in orasul Khan Sheikhoun. Un convoi militar turc a fost trimise luni de Ankara in sudul provinciei Idleb, dupa ce trupele regimului sirian au intrat duminica in Khan Sheikhoun, un oras strategic…

- Un convoi militar turc a fost trimise luni de Ankara in sudul provinciei Idleb, dupa ce trupele regimului sirian au intrat duminica in Khan Sheikhoun, un oras strategic situat in nord-vestul Siriei, provocand furia Damascului, relateaza AFP.

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP, citata de Agerpres. O lovitura…

- Aproximativ trei milioane de persoane traiesc in aceasta regiune din nord-vestul Siriei, ultimul bastion al jihadistilor care inca scapa de sub controlul Damascului. Bombardamentele efectuate aproape zilnic impotriva acestei zone au facut aproximativ 800 de morti in randul populatiei civile, potrivit…

- Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDH), peste 50 de persoane, in majoritate civili, au fost ranite in bombardamentele puternice efectuate la inceputul acestei saptamani in provincia Idleb, situata in nord-vestul Siriei. Surse medicale anunța de asemenea in jur de o suta de raniți.…

- Avioanele ruse s-au alaturat armatei siriene pe 26 aprilie intr-o ofensiva de amploare asupra unor zone din provincia Idlib, controlata de rebeli, si provincia Hama, cea mai mare escaladare a razboiului dintre presedintele sirian Bashar al-Assad si dusmanii sai de vara trecuta.Reteaua siriana…

- Aviatia rusa a luat ca tinta un post militar al rebelilor in satul Madaya, in sudul provinciei Idlib, conform OSDO. Cincisprezece membri ai fortelor proregim si patru jihadisti si rebeli au fost de asemenea ucisi in timpul unor confruntari la marginea provinciei, a mai transmis OSDO. Aceasta…

- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…