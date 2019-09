Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de cladiri au fost avariate in urma cutremurului produs in sud-vestul Turciei, au anuntat vineri seara autoritatile de la Ankara, citate de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Afirmații facute de Cozmin Gușa! ‘E vorba de resurse, contracte funcții’ Cel…

- Autoritatile turce au inceput sa umple un bazin hidrografic dupa constructia unui baraj pe raul Tigru, iar lacul artificial va inghiti comori arheologice si ar putea afecta Irakul, aflat in aval, au afirmat vineri activistii de mediu citati de AFP, potrivit Agerpres."Au inchis vanele, apa…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- Istanbul, capitala financiara a Turciei si cel mai mare oras din tara cu circa 16 milioane de locuitori, este inchis pentru inregistrarea celor sub protectie temporara, a anuntat luni biroul guvernatorului, potrivit ordinelor venite de la Ministerul de Interne. Acei refugiati sirieni care au fost…

- Turcia a calificat miercuri ca fiind "nedreapta" decizia Statelor Unite de a o exclude din programul avioanelor de lupta invizibile F-35 ale NATO, ca urmare a deciziei controversate a autoritatilor de la Ankara de a achizitiona din Rusia un sistem de aparare antiaeriana, transmit joi AFP si Reuters.…

- Autoritatile turce au ordonat arestarea a 82 de membri ai personalului militar suspectati de legaturi cu reteaua acuzata de Ankara pentru lovitura de stat esuata din 2016, a anuntat marti agentia de presa de stat Anadolu, preluata de Reuters, potrivit Agerpres Ankara il acuza pe clericul musulman…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca i-a transmis foarte clar Turciei ca Statele Unite vor impune sancțiuni economice daca va continua achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, potrivit Associated Press, potrivit mediafax.Esper s-a intalnit cu…