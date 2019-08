Turcia: Autorităţile din Istanbul au expulzat peste 15.000 de imigranţi ilegali Printre cei expulzati in cadrul unui plan guvernamental de mutare se numara 2630 de sirieni neinregistrati legal, care au fost trimisi in tabere de refugiati din afara Istanbulului, precizeaza site-ul de internet al guvernatorului. Ceilalti migranti au fost redistribuiti in alte orase, in vederea deportarii.



Autoritatile turce si-au intensificat recent eforturile impotriva migrantilor fara acte din Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, cu 16 milioane de locuitori. De anul trecut, Turcia se confrunta cu o criza financiara, context in care s-au accentuat resentimentele fata de refugiatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

