- Intr-o audiere in comisia pentru afaceri externe a parlamentului francez, Amelie de Montchalin a spus ca cele trei tari definitiveaza o declaratie comuna pentru a ''condamna ferm'' ofensiva lansata de Turcia. O declaratie separata, din partea Uniunii Europene, nu a fost deocamdata convenita din cauza…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Intr-o audiere in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri pe Twitter inceputul unei noi operatiuni militare impotriva militiei kurde Unitatile Protectiei Poporului (YPG), oaia neagra a Ankarei, sustinuta insa de catre tari occidentale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fortele armate turce…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…

- 'Pentru guvernul turc: Nu aveti (scris cu majuscula) unda verde pentru a intra in nordul Siriei. Exista o opozitie bipartita masiva in Congres, pe care trebuie sa o vedeti ca pe o linie rosie care nu trebuie trecuta', a transmis Ankarei senatorul conservator intr-un mesaj pe Twitter. 'Daca…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a dat o declarație la doar câteva ore de la începerea misiunilor comune turco-americane, din nordul Siriei, prin care a transmis ca Ankara și Washingtonul au avvut dispute frecvente legate de stabilirea "zonei de securitate", scrie Reuters. "Negociem…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…