Autoritatile turce au arestat vineri mai multe zeci de militari suspectati ca ar avea legatura cu predicatorul Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza AFP. Potrivit agentiei de presa Anadolu, parchetul din Ankara a emis mandate de arestare impotriva a 87 de fosti subofiteri de la comandamentul fortelor aeriene, intre care 41 au fost retinuti in cursul diminetii de vineri. In plus, procurorul general al Istanbulului a emis mandate de arestare impotriva a 41 de jandarmi, ofiteri si subofiteri in cea mai mare parte, a indicat Anadolu.…