Turcia are dovezi care discreditează versiunea saudită în cazul…

Procurorul general saudit a cerut joi pedeapsa cu moartea impotriva a cinci acuzati pentru rolul lor in uciderea lui Jamal Khashoggi, afirmand ca jurnalistul a fost "sedat, ucis si dezmembrat" la consulatul tarii sale din Istanbul, in 2 octombrie, insa Arabia Saudita l-a reabilitat in totalitate pe printul mostenitor Mohammad bin Salman, supranumit "MBS".

Potrivit procurorului saudit, o echipa a fost trimisa la Istanbul cu misiunea de a-l aduce pe jurnalist de buna voie sau cu forta la Riad, insa seful acesteia a luat pe loc decizia de a-l ucide fara a se consulta cu superiorii sai.…