Turcia anunţă că va repatria un milion de refugiaţi în Siria. Ruta migranţilor spre Europa s-ar putea redeschidere Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi alti sirieni.



"Noi spunem ca ar trebuie sa formam o astfel de zona in care noi, Turcia, putem construi orase, in loc de orase de corturi aici. Haideti sa-i transportam in zonele de securitate de acolo", a spus Erdogan in cadrul unui discurs sustinut la Ankara, potrivit Agerpres.



