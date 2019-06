Turcia ”nu va da inapoi” in privinta achizitionarii de rachete rusesti de tip S-400, in pofida presiunilor Statelor Unite, a anuntat marti presedintele rus Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu Donald trump, in weekend, in marja G20, in japonia, relateaza AFP.



”Problema (sistemelor de tip) S-400 este legata in mod direct de suveranitatea noastra, iar noi nu vom da inapoi in acest subiect”, a declarat Erdogan intr-un discrus sustinut in fata unor deputati din cadrul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-cosnervator), la Ankara, potrivit news.ro.



Livrarea…