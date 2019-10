Turcia anunţă că nu mai este necesară reluarea ofensivei în nordul Siriei Turcia "nu are nevoie" sa reia ofensiva impotriva fortelor kurde din nordul Siriei deoarece acestea s-au retras din zonele de frontiera, a anuntat marti seara ministerul apararii de la Ankara, informeaza miercuri AFP. "In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al ministerului turc al apararii. Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei intitulata "Izvorul Pacii", operatiune ce a vizat militia kurda siriana a Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG), pe care Ankara o considera o grupare terorista. In urma unui acord incheiat de presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armistitiul negociat de Ankara si Washington care urmareste sa permita unei militii kurde sa se retraga de pe pozitiile detinute in nord-estul Siriei va expira marti la ora 19.00 GMT, au declarat luni surse militare turce, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Armistitiul a inceput joi la 22.00…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "îsi vor lua în serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "isi vor lua in serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane a facut aceasta declaratie…

- Ankara a lansat la 9 octombrie o operatiune in nordul Siriei pentru a indeparta de la frontiera militia kurda a Unitatilor de Aparare a Poporului (YPG). Joi seara, Turcia a acceptat sa-si suspende ofensiva timp de cinci zile si sa-i puna capat daca fortele kurde se retrag dintr-un sector frontalier…

- Dintre cele 186 de persoane retinute de la lansarea ofensivei la 9 octombrie, 24 au fost plasate oficial in detentie, iar 40 au fost eliberate sub control judiciar, in timp ce celelalte sunt in continuare in arest, a precizat Anadolu. Ofensiva turca, a carei tinta sunt fortele kurde din Unitatile…

- "Unii lideri incearca sa poarte o mediere. Nu exista nimic de acest fel in istoria Republicii turce, sa te asezi la masa cu o organizatie terorista", a declarat Erdogan intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar al Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), aflat la putere. "Nu cautam…

- Aviația și artileria Turciei au lovit milițiile kurde din nordul-estul Siriei, in a treia zi a ofensivei militare declanșate de președintele Erdogan, soldata deja cu sute de victime, inclusiv in randul civililor. De la inceputul operațiunii, peste 200 de kurzi au murit. De cealalta parte, armata Turciei…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…