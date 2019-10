"In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al ministerului turc al apararii. Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei intitulata "Izvorul Pacii", operatiune ce a vizat militia kurda siriana a Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG), pe care Ankara o considera o grupare terorista.



In urma unui acord incheiat de presedintele Erdogan cu vicepresedintele american Mike Pence, ce prevede crearea unei zone de securitate in nordul Siriei, Ankara a acceptat pe 17 octombrie sa isi suspende ofensiva timp de 5 zile, termen care…