- In discursul sau de la Strasbourg, presedintele francez a subliniat inca o data necesitatea de reformare a 'gestionarii fluxurilor migratorii' si a 'protectiei dreptului de azil'. 'Daca nu avem curajul sa privim in fata apelul la stapanirea (fluxurilor) exprimat de cetatenii nostri, daca nu avem…

- Amenintari de la Ankara. Presedintele Erogan avertizeaza ca Turcia este gata sa deschda portile taberelor de refugiati spre tarile europene si cere înfiintarea unei zone sigure, cât mai rapid posibil.

- Turcia nu accepta ca relațiile cu Rusia sa fie o alternativa la cooperarea cu Ucraina, a declarat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, in cadrul unei conferințe de presa comune, la Tallinn, cu omologul estonian Urmas Reinsalu, relateaza agenția Anadolu. Potrivit lui Cavusoglu, Ankara dezvolta…

- "Avem nevoie de aparate de lupta. Daca nu vom putea sa achizitionam F-35, vom cauta alte solutii", a declarat ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu, aflat in vizita oficiala in capitala Estoniei si citat de agentia oficiala turca Anadolu.Ankara a calificat drept "injusta"…

- Noul prim-ministru grec, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, aflat joi intr-o vizita la Paris, le-a adresat un apel investitorilor francezi sa "profite de oportunitatile" oferite de Grecia odata cu instalarea guvernului sau, relateaza AFP. "Lansez un apel catre companiile franceze sa participe…

- Aproape 1.000 de cladiri au fost avariate in urma cutremurului produs in sud-vestul Turciei, au anuntat vineri seara autoritatile de la Ankara, citate de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Afirmații facute de Cozmin Gușa! ‘E vorba de resurse, contracte funcții’ Cel…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…