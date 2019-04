Stiri pe aceeasi tema

- Vice-președintele Mike Pence avertizeaza Turcia ca achiziționarea sistemului rusesc antiaerian de rachete este vazuta ca o amenințare de catre Washington, la adresa aeronavelor americane, potrivit BBC News.Acesta a declarat ca Turcia trebuie sa aleaga între a ramâne un membru NATO…

- Statele Unite au suspendat livrarea în Turcia a echipamentelor necesare avioanelor militare multirol F-35, în contextul tensiunilor generate de cumpararea sistemului antiaerian rus S-400, afirma surse citate de agentia de presa Reuters. Washingtonul a înstiintat Administratia…

- Turcia a calificat vineri drept 'contrare dreptului international' presiunile americane exercitate asupra sa pentru a o descuraja sa nu mai achizitioneze sistemul de aparare antiaerian rusesc S-400, adaugand ca va respecta acordul incheiat cu Moscova in acest sens, informeaza AFP. …

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Turcia si Statele Unite negociaza oferta Washingtonului privind vanzarea unor sisteme de rachete Patriot catre Ankara, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Seful diplomatiei turce a facut aceste precizari, citate de agentia publica Anadolu, dupa ce Bloomberg…

- "Puteti sa mai vorbiti de democratie in tarile Uniuniunii Europene (UE) care tocmai au particopat la (un summit) cu (presedintele egiptean Abdel Fattah) el-Sisi care a pus sa fie executati noua tineri saptamana trecuta?", a declarat Erdogan, relateaza news.ro. "Nu este posibil sa intelegi…

- Turcia pregateste lansarea unei anchete internationale cu privire la asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi si va lua noi masuri in acest sens zilele urmatoare, a afirmat ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de media publice turce, transmite marti agentia Reuters. Seful…

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…