Stiri pe aceeasi tema

- Liderul principalului partid de opozitie din Turcia (CHP, social-democrat), Kemal Kilicdaroglu, a fost atacat violent duminica de o multime la funeraliile unui soldat ucis in cursul unor lupte impotriva rebelilor kurzi, au anuntat CHP si agentia de presa Anadolu, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- "Am avut o discutie foarte lunga cu Bashar al-Assad. Il voi informa pe presedintele Erdogan in legatura cu aceasta'', a declarat Javad Zarif, ale carui afirmatii au fost traduse in limba turca de catre un translator oficial, in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu,…

- Ekrem Imamoglu, candidatul partidului CHP, de opoziție, așteapta anunțarea rezultatului oficial al alegerilor pentru primaria Istanbulului, cel mai mare oraș din Turcia. Partidul de guvernamant a obținut cele mai multe voturi la alegerile locale de duminica din Turcia, insa pierde primele trei mari…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a avertizat miercuri Turcia in legatura cu intentiile sale de a achizitiona din Rusia un sistem de aparare aeriana performant, afirmand ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia…

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Autoritatile turce au retinut peste 500.000 de persoane dupa puciul esuat din 2016 pentru presupuse legaturi cu clericul islamist Fethullah Gulen, a declarat duminica ministrul turc de interne Suleyman Soylu, potrivit DPA, citata de Agerpres. "Un total de 511.000 de membri FETO…

- Turcia si Statele Unite negociaza oferta Washingtonului privind vanzarea unor sisteme de rachete Patriot catre Ankara, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Seful diplomatiei turce a facut aceste precizari, citate de agentia publica Anadolu, dupa ce Bloomberg…