Turcia a pus capat in totalitate importurilor de petrol iranian la inceputul lunii mai pentru a "respecta" sanctiunile americane, chiar daca le dezaproba, informeaza joi AFP.



"In calitate de de aliat strategic" al SUA "respectam" sanctiunile, a declarat miercuri un oficial turc sub protectia anonimatului, in marja unei vizite la Washington a adjunctului ministrului afacerilor externe Yavuz Selim Kirandu.



Administratia Trump a impus din nou sanctiuni regimului de la Teheran dupa ce a parasit, in urma cu un an, pactul nuclear. Aceste sanctiuni interzic in special exporturile…