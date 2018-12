Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror turc a deschis vineri o ancheta impotriva unui celebru jurnalist al canalului Fox News Turcia, la mai putin de doua saptamani dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan l-a admonestat pentru o serie de comentarii privind "Vestele galbene" din Franta, relateaza mai multe ziare locale preluate…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat din nou in Franta pentru a protesta, sambata dimineata. Noaptea trecuta, traficul in mai multe zone ale tarii a fost perturbat si un sofer a murit intr-un accident survenit in apropiere de Perpignan, unde un sens giratoriu era blocat de manifestanti.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a acuzat luni pe aparatorii drepturilor omului ca inchid ochii la manifestatiile ''vestelor galbene'' din Franta, subliniind ca ei sunt in schimb prompti...

- Un șofer roman de TIR a fost batut cu o bucata de lemn de „vestele galbene”, in Franța. Potrivit Le Progres, romanul se afla la volanul TIR-ului, cand a intalnit o blocada a „vestelor galbene”. Soferul susține ca un protestatar s-a apropiat de vehicul, inarmat cu o bucata de lemn, și l-a lovit…

- Doi membri ai miscarii "Vestele galbene" au fost condamnati luni la cate trei luni de inchisoare dupa ce au fost arestati la un miting sambata seara in orasul Puy-en-Velay (centrul Frantei) in cursul caruia prefectura a fost incendiata, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Unul dintre…

- Demonstranții din Belgia, imbracați in jachete galbene – care au devenit un simbol al protestelor din Franța –, s-au adunat aproape de districtul unde se afla guvernul și parlamentul belgian.

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.