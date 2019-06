Turcia ameninţă cu măsuri de reciprocitate dacă Washingtonul impune sancţiuni privind rachetele S-400 Turcia va adopta 'masuri de retorsiune' in cazul in care SUA impun sanctiuni Ankarei in legatura cu achizitionarea sistemelor de aparare S-400, de productie ruseasca, a anuntat vineri ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters.



Cavusoglu a declarat pentru agentia de presa turca Anadolu ca este imposibila anularea comenzilor de achizitionare a sistemelor de aparare S-400.



Ankara si Washingtonul se afla intr-o disputa ca urmare a deciziei Turciei de a se dota cu acest tip de rachete rusesti, despre care SUA afirma ca nu sunt compatibile cu sistemele

Sursa articol si foto: agerpres.ro

