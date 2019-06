Turcia ameninţă cu măsuri de reciprocitate dacă SUA impune sancţiuni privind rachetele S-400 Cavusoglu a declarat pentru agentia de presa turca Anadolu ca este imposibila anularea comenzilor de achizitionare a sistemelor de aparare S-400. Ankara si Washingtonul se afla intr-o disputa ca urmare a deciziei Turciei de a se dota cu acest tip de rachete rusesti, despre care SUA afirma ca nu sunt compatibile cu sistemele NATO. Mai mult, SUA sustin ca achizitionarea sistemului S-400 de catre partea turca va ajuta la descoperirea unor secrete tehnologice ale avioanelor militare americane F-35. SUA au amenintat ca, daca Ankara nu renunta la cumpararea rachetelor S-400, ar putea exclude… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

