- Vicepresedintele american, Mike Pence, se va intalni joi cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, cu obiectivul de a obtine "un acord imediat de incetare a focului" in nordul Siriei unde Ankara a lansat o ofensiva vizand fortele kurde, noteaza AFP. Mike Pence va fi insotit in Turcia…

- SUA au impus, luni, sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump, care vizeaza sa convinga Ankara "sa inceteze imediat ofensiva" in Siria. Ministrii Energiei, Apararii si de Interne sunt vizati de masurile americane, potrivit unui comunicat…

- Donald Trump a autorizat, fara sa le activeze deocamdata, sanctiuni foarte ferme impotriva Turciei, care desfasoara o ofensiva in nordul Siriei contra unei militii kurde, a afirmat in cursul unei conferinte de presa secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, noteaza AFP potrivit Agerpres.…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Donald Trump a autorizat, fara sa le activeze deocamdata, sanctiuni foarte ferme impotriva Turciei, care desfasoara o ofensiva in nordul Siriei contra unei militii kurde, a afirmat vineri in cursul unei conferinte de presa secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, noteaza AFP. Acest decret…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune turca in nordul Siriei. Fortele armate ale SUA nu vor sprijini si nu vor fi implicate in nicio asemenea operatiune'', a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…