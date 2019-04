In editorialul sau de marti, publicatia germana subliniaza ca "pierderea orasului de pe Bosfor este cu precadere dureroasa si constituie, din punct de vedere simbolic, cea mai grea dintre infrangeri". "Ascensiunea politica a lui Erdogan a inceput pe Bosfor in 1994. Acum, aici a inceput declinul sau", noteaza cotidianul.



Potrivit Frankfurter Rundschau, "alegerile prezidentiale de anul trecut au transmis semnalul ca Erdogan este vulnerabil si ca opozitia ramane in viata, in pofida represaliilor, epurarilor la scara larga si miilor de arestari".