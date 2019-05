Turcia acuză Siria de sabotarea relațiilor cu Rusia Intr-o discutie avuta luni seara la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, Erdogan i-a spus liderului de la Kremlin ca regimul sirian 'vizeaza sa saboteze cooperarea turco-rusa in Idlib si sa aduca atingere spiritului acordului de la Astana', a informat seful biroului de presa al presedintiei turce, Fahrettin Altun.



Demarat in 2017, procesul de la Astana, capitala Kazahstanului recent redenumita Nursultan, a eclipsat progresiv negocierile sub egida ONU dintre regimul lui Bashar al-Assad si opozitie, incapabile sa gaseasca o solutie definitiva care sa puna capat razboiului din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

