Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat sambata ca fortele aeriene israeliene au tras asupra unei cladiri din Fasia Gaza in care isi are birourile agentia de stiri turca de stat Anadolu, adaugand ca atacurile au fost o crima impotriva umanitatii, relateaza Reuters. Militantii din Fasia Gaza au lansat sambata circa 200 de rachete pe teritoriul Israelului, declansand represalii sub forma mai multor raiduri israeliene, in care au murit trei palestinieni, potrivit ultimului bilant, printre care si o fetita de 14 luni si mama ei insarcinata. Aceasta escaladare, cea mai importanta de mai…