Turcia acuză Armata siriană că nu respectă armistițiul din provincia Idlib Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene încalca un acord de încetare a focului în provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews citat de Mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, în timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil în Siria, însa Ankara și Moscova au cooperat pentru încetarea conflictului în zona de nord-vest a țarii. În ultimele saptamâni, însa, violențele au crescut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene incalca un acord de incetare a focului in provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews potrivit mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia…

- Intr-o discutie avuta luni seara la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, Erdogan i-a spus liderului de la Kremlin ca regimul sirian 'vizeaza sa saboteze cooperarea turco-rusa in Idlib si sa aduca atingere spiritului acordului de la Astana', a informat seful biroului de presa al presedintiei…

- Mike Pence a declarat ca ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia trebuie sa aleaga: ramane un partener esential in cea mai de succes alianta militara din istorie sau vrea sa riste securitatea acestui parteneriat prin luarea…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan s-a declarat marti optimist cu privire la problema spinoasa a vanzarii de avioane de lupta americane F-35 Turciei, in pofida suspendarii livrarilor catre Ankara de echipamente pentru acest tip de avion, relateaza AFP. "Am avut mai multe convorbiri cu ministrul turc…

- Turcia si Rusia discuta despre crearea unui 'centru de coordonare' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al opozitiei care scapa controlului regimului de la Damasc, a indicat un ministru turc, citat joi de AFP. 'Lucram la crearea unui centru de coordonare comun',…

- Un tren cu trofee de razboi din Siria a garat miercuri la Rostov-pe-Don, in sudul Rusiei, intampinat de o fanfara, relateaza AFP, potrivit Mediafax. Garnitura feroviara transporta inclusiv un tanc, precum si un vagon plin cu arme. Rostov-pe-Don a fost al doilea oras prin care trenul cu trofee de razboi…

- Un tren plin cu trofee de razboi din Siria, inclusiv un tanc si vagoane cu arme a sosit miercuri in sudul Rusiei, la Rostov pe Don, in sunet de fanfara, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Maria Grapini, ELIMINATA de la numaratoarea voturilor din Comisia LIBE, dupa ce a GREȘIT…