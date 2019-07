Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi astazi in centrul orasului kurd irakian Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, in urm aunui atac armat. Indivizi inarmati au deschis focul spre un restaurant (HuQQabaz) in care se aflau diplomatii turci, au declarat doi oficiali din cadrul serviciilor…

- Atacurile au fost derulate in cadrul 'Operatiunii Gheara', o ofensiva militara aeriana care, sustinuta de artilerie, se desfasoara de la finalul lunii mai in regiunea irakiana Hakurk. 'Pe timpul operatiunii Gheara alti trei membri ai PKK au fost neutralizati. Numarul total al luptatorilor neutralizati…

- Detinuti din Turcia au anuntat duminica, prin vocea reprezentantului lor, ca au pus capat grevei foamei ce fusese declansata de mai multe mii de persoane pentru a protesta impotriva conditiilor de detentie ale liderului kurd Abdullah Ocalan, in urma unui apel al acestuia in acest sens, informeaza AFP.…

- Sapte jurnalisti de la o publicatie pro-kurda inchisa de autoritati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea pentru "propaganda terorista", au informat miercuri mass-media turce, preluate de AFP, potrivit agerpres.ro.Cei sapte jurnalisti lucrau pentru publicatia Ozgur Gundem, inchisa printr-un…

- Avocatii Nevroz Uysal si Rezan Sarica au putut sa se imbarce cu destinatia insula-inchisoare Imrali, aflata in Marea Marmara, unde Ocalan se afla in detentie pe viata, potrivit altor avocati, Cengiz Yurekli si Ibrahim Bilmez.''Am facut cerere pentru o intalnire aproape zilnic'', a declarat…

- Cei sapte jurnalisti lucrau pentru publicatia Ozgur Gundem, inchisa printr-un decret-lege in 2016 sub acuzatia de propaganda pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), in conflict armat impotriva statului turc.In total, 24 de jurnalisti de la Ozgur Gundem au fost judecati in cadrul…

- Ministrul justitiei turc a anuntat joi ca a ridicat interdictia impusa cu opt ani in urma liderului istoric kurd Abdullah Ocalan, aflat in inchisoare, de a se intalni cu avocatii sai, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Deciziile privind interzicerea intalnirilor a fost ridicata si de acum…

