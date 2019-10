Turcia a trimis trupe şi vehicule militare la graniţa cu Siria Unitatile au fost mobilizate pentru a intari posturile militare ale Turciei de-a lungul granitei cu Siria, conform Anadolu. Agentia turca de presa a relatat luni seara de asemenea ca mai multe camioane cu tancuri se indreptau spre Sanliurfa, de unde ar urma sa fie mutate mai aproape de frontiera, adaugand ca intaririle continua incepand de sambata. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan afirmase luni ca o ofensiva a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nord-estul Siriei ar putea interveni in orice moment, dupa ce primise ceea ce parea sa fie unda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

