- Turcia a trimis din nou intariri militare la frontiera sa cu Siria, in pregatirea unei eventuale ofensive, dupa anuntarea neasteptata retragerii trupelor americane din nordul tarii, scria luni presa turca, relateaza AFP.

- Turcia si-a consolidat posturile de control de la frontiera cu Siria, in pofida anuntului anterior conform caruia o ofensiva militara preconizata a fost amanata, transmite luni dpa. Echipamente, printre care tancuri si piese de artilerie, precum si trupe au sosit in provincia Kilis, situata in sud-estul…

- Pentagonul a anuntat duminica semnarea ordinului de retragere a trupelor americane din Siria, pe care presedintele Donald Trump o doreste "lenta si extrem de coordonata" cu Turcia, relateaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…

- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor…