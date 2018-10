Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Decizia vine ca reacţie la tarifele introduse de preşedintele american Donald Trump pentru produse chinezeşti…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Statul Qatar a promis miercuri investitii de 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprijin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters.

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- Autoritatile din Iran au arestat 67 de persoane intr-o operatiune de combatere a infractiunilor financiare si a coruptiei, in contextul in care tara se confrunta cu sanctiuni noi impuse de catre Statele Unite, relateaza Reuters.

- Echipajele de salvare trimise de autoritațile din China și Thailanda intervin miercuri pentru recuperarea a peste 3.000 de persoane care au ramas blocate intr-o regiune izolata din Laos, dupa ce barajul hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy s-a prabușit luni noapte, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In…

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.